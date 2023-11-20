Türk Telekom, Mincidelice JL Bourg'a konuk olacak
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Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 8. haftasında Türk Telekom, Fransa'nın Mincidelice JL Bourg takımına konuk olacak. Mücadele Ekinoks Spor Salonu'nda TSİ 21.30'da başlayacak. Türk Telekom'un bir galibiyeti, altı mağlubiyeti bulunurken, Mincidelice JL Bourg'un ise beş galibiyeti, iki mağlubiyeti bulunuyor.
Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 8. haftasında Türk Telekom, yarın Fransa'nın Mincidelice JL Bourg takımına konuk olacak.
Ekinoks Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.
Türk Telekom, geçen hafta deplasmanda Litvanya'nın Lietkabelis takımına 93-86 yenilirken, Mincidelice JL Bourg ise sahasında Yunanistan ekibi Aris Midea'yı 72-65 yenmeyi başarmıştı.
Organizasyonda başkent temsilcisinin bir galibiyet, altı mağlubiyeti, Fransız ekibinin ise beş galibiyet, iki mağlubiyeti bulunuyor.