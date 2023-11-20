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Türk Telekom, Mincidelice JL Bourg'a konuk olacak

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 8. haftasında Türk Telekom, Fransa'nın Mincidelice JL Bourg takımına konuk olacak. Mücadele Ekinoks Spor Salonu'nda TSİ 21.30'da başlayacak. Türk Telekom'un bir galibiyeti, altı mağlubiyeti bulunurken, Mincidelice JL Bourg'un ise beş galibiyeti, iki mağlubiyeti bulunuyor.