Türk Telekom, Micheal Devoe ile Anlaştı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom, geçtiğimiz sezonu Almanya'da geçiren ABD'li şutör gard Micheal Devoe ile sözleşme imzaladı. Devoe, kariyerine NBA Gelişim Ligi'nde başladıktan sonra çeşitli kulüplerde oynadı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, ABD'li şutör gard Micheal Devoe ile sözleşme imzaladı.
Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Mitteldeutscher BC'de tamamlayan Micheal Devoe'yu takımımıza kattık. Aileye hoş geldin Micheal Devoe." denildi.
25 yaşındaki basketbolcu, 2023'te başladığı profesyonel kariyerinde NBA Gelişim Ligi takımları Ontario Clippers, Salt Lake City Stars, Memphis Hustle, İsrail kulübü Maccabi Ironi Ramat Gan ve Alman ekibi Mitteldeutscher'de oynadı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor