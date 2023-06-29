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Türk Telekom, Mehmet Yağmur'un sözleşmesini 1 yıl uzattı

Türk Telekom, Mehmet Yağmur'un sözleşmesini 1 yıl uzattı

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, tecrübeli oyun kurucu Mehmet Yağmur'un sözleşmesini 1 yıl uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Yağmur ile 1 yıllık sözleşme yenilendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, tecrübeli oyun kurucu Mehmet Yağmur'un sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mehmet Yağmur 1 yıl daha Türk Telekom'da. Geçtiğimiz sezon hem takımı hem de Ankara basketbolu için 4 numaralı formasını terleten Mehmet Yağmur ile 1 yıllık sözleşme yeniledik." ifadeleri kullanıldı.

Türk Telekom, daha önce Okben Ulubay, Markis McDuffie, Metehan Akyel, Jalen Adams, Troy Selim Şav, James Palmer ve Yiğitcan Saybir'i transfer etmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Mehmet Yağmur Türk Telekom Sigorta Türkiye Spor Haberler

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