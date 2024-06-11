Türk Telekom, Mahir Ağva'yı kadrosuna kattı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, geçen sezon Aliağa Petkimspor'da forma giyen Mahir Ağva'yı kadrosuna kattı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, geçen sezon Aliağa Petkimspor'da forma giyen Mahir Ağva'yı kadrosuna kattı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Aliağa Petkimspor takımında başarıyla geçiren Mahir Ağva'yı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Mahir Ağva." ifadelerine yer verildi.