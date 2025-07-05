Türk Telekom, Letonyalı Forvet Andrejs Grazulis'i Transfer Etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Türk Telekom, geçtiğimiz sezon Joventut Badalona'da oynayan Andrejs Grazulis'i kadrosuna kattı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 31 yaşındaki Letonyalı forvet Andrejs Grazulis'i kadrosuna kattı.
Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Joventut Badalona'da tamamlayan Andrejs Grazulis'i takımımıza kattık. Aileye hoş geldin Andrejs Grazulis." denildi.
Grazulis, daha önce Ventspils, Parma, VEF Riga, Trieste, Trento ve Virtus Bologna takımlarında forma giymişti.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor