Türk Telekom, Karşıyaka'yı Farklı Geçti: 111-59

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, sahasında Karşıyaka'yı 111-59'luk skorla yenerek ligdeki 3. galibiyetini aldı. Maçın ilk çeyreğinde öne çıkan Türk Telekom, özellikle Doğuş Özdemiroğlu ve Simonovic'in etkili oyunlarıyla farkı açtı.

Salon: Ankara

Hakemler: Can Mavisu, Özge Şentürk Bayraktar, Duhan Köyiçi

Türk Telekom : Doğuş Özdemiroğlu 16, Devoe 11, Usher 7, Simonovic 17, Alexander 21, Smith 15, Berkan Durmaz 3, Bankston 2, Ata Kahraman 3, Yavuz Gültekin 9, Emircan Koşut 4, Mete Tekçevik 3

Karşıyaka : Gordic 2, Manning 11, Moore 5, Alston 5, Egemen Yapıcı 5, Akif Egemen Güven 2, Mert Celep 8, Chiozza 2, Young 19, Serkan Menteşe, Ege Özçelik

1. Periyot: 35-16

Devre: 60-38

3. Periyot: 85-50

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Türk Telekom, sahasında Karşıyaka'yı 111-59 yendi.

Top çalmaları ve çembere penetreleriyle öne çıkan Doğuş Özdemiroğlu'nun yönettiği hızlı hücumlara, Simonovic'in orta mesafe, sonradan oyuna dahil olan Smith'in de 3 sayılık basketleri eklenince Türk Telekom, ilk çeyreği 35-16 önde tamamladı.

İkinci periyotta boyalı alanı daha fazla kullanan ve kenardan oyuna giren Young'ın basketleriyle maçta kalmaya çalışan Karşıyaka'ya, dış şutlarda Devoe ve Usher, yakın mesafede de Alexander'ın sayılarıyla yanıt veren başkent ekibi, soyunma odasına 60-38 üstünlükle gitti.

Takımların temposunun ve şut yüzdesinin düştüğü ikinci yarının ilk 4 dakikası sonrası 3 sayı çizgisinin gerisinden peş peşe basketler bulan Türk Telekom, son 10 dakika öncesi farkı 35 sayıya (85-50) çıkardı.

Pota altında Alexander'ı iyi besleyen Türk Telekom, son çeyrekte de üstünlüğü elde bırakmadı ve karşılaşmayı 111-59 kazandı.

Türk Telekom ligdeki 3. galibiyetini aldı, Karşıyaka ise 6. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
