Türk Telekom, İsmail Cem Ulusoy'u kadrosuna kattı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, İsmail Cem Ulusoy'u kadrosuna kattı. İsmail Cem Ulusoy yeni sezonda Ankara basketbolu için mücadele verecek. Geçen sezon Petkim Spor forması giyen İsmail Cem Ulusoy'u renklerimize bağladık. Milli oyuncu Banvit ve Gaziantep Basketbol takımlarında da forma giydi.