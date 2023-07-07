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Türk Telekom, İsmail Cem Ulusoy'u kadrosuna kattı

Türk Telekom, İsmail Cem Ulusoy'u kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, İsmail Cem Ulusoy'u kadrosuna kattı. İsmail Cem Ulusoy yeni sezonda Ankara basketbolu için mücadele verecek. Geçen sezon Petkim Spor forması giyen İsmail Cem Ulusoy'u renklerimize bağladık. Milli oyuncu Banvit ve Gaziantep Basketbol takımlarında da forma giydi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, İsmail Cem Ulusoy'u kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada "İsmail Cem Ulusoy yeni sezonda Ankara basketbolu için mücadele verecek. Geçen sezon Petkim Spor forması giyen İsmail Cem Ulusoy'u renklerimize bağladık." ifadelerine yer verildi.

Milli oyuncu Banvit ve Gaziantep Basketbol takımlarında da forma giydi.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

Türk Telekom İsmail Cem basketbol ulusoy Spor Haberler

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