Türk Telekom, genel menajer Cenk Duraklar ile yollarını ayırdı - Haberler

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Türk Telekom, genel menajer Cenk Duraklar ile yollarını ayırdı

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Türk Telekom, genel menajer Cenk Duraklar ile yollarını ayırdı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, genel menajer Cenk Duraklar ile yollarını ayırdı.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, genel menajer Cenk Duraklar ile yollarını ayırdı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Türk Telekom Kulübü Genel Menajeri Cenk Duraklar'ın sona eren sözleşmesinin yenilenmemesi kararı alınmıştır. Türk Telekom Kulübü ailesi olarak, 5 sezon boyunca genel menajerliğimizi yapmış olan Sayın Cenk Duraklar'a takımımıza verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Türk Telekom, basketbol, Spor, Haberler

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