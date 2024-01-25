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Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü, BKT Avrupa Kupası'nda hedefe adım adım ilerliyor

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Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk, erkek basketbol takımının BKT Avrupa Kupası'nda hedefe adım adım ilerlediğini söyledi. Takımın son maçlardaki başarısıyla play-off umutlarının arttığını belirten Şentürk, hedeflerine ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk, erkek basketbol takımının BKT Avrupa Kupası'nda hedefe adım adım ilerlediğini söyledi.

BKT Avrupa Kupası'nda geçen sezon final oynayan Türk Telekom, bu yıla da yine aynı hedefle başladı. Sezona Hırvat başantrenör Nenad Canak ile başlayan mavi-beyazlılar, dört lig, üç de BKT Avrupa Kupası mücadelesine çıkarken, bu karşılaşmalarda üç galibiyet, dört yenilgi yaşadı.

Bu sonuçların ardından 24 Ekim 2023'te Canak ile yollarını ayıran Ankara ekibi, tecrübeli başantrenör Selçuk Ernak'la anlaştı. Selçuk Ernak'ın gelişiyle ivmelenen Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda çıktığı son 7 karşılaşmanın 6'sını kazandı.

Grupta son iki maçına çıkacak Türk Telekom, 31 Ocak'ta sahasında lider durumda bulunan Fransa temsilcisi Mincidelice JL Bourg'u ağırlayacak. Son maçında ise 6 Şubat'ta play-off iddiası bulunmayan son sıradaki Polonya ekibi Slask Wroclaw'a konuk olacak.

Son haftalarda kazandığı maçların ardından büyük bir avantajı elinde bulunduran ve play-off umutlarını artıran Türk Telekom, kalan iki maçından birini kazanması halinde diğer müsabakaların sonuçlarına bakmadan play-off biletini alacak.

Şentürk: "Artık iyi ve mücadeleci bir takımız"

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedefleri yolunda takıma ve teknik heyete güvendiklerini söyledi.

Son maça kadar ellerinden geleni yapacaklarını belirten Şentürk, şunları kaydetti:

"Teknik ekibimiz ve koçumuz takımın başında. Sakatlıklar belimizi bükse de elimizden geleni yapacağız. BKT Avrupa Kupası'nda play-off etabına kalmak istiyoruz. Artık iyi ve mücadeleci bir takımız. Hedefimiz her zaman bir ileri gitmek. İstikrarlı olmaya çalışıyoruz. Koç değişikliğimiz oldu. Nenad Canak'la frekanslarımız tutmadı. Selçuk Ernak'la birlikte bir ivme yakaladık. Mücadeleyi bırakmayacağız, play-off'lara kalmak için her şeyi yapacağız. Selçuk Ernak, Türk basketbolunu iyi biliyor. Bayrağı daha ileri taşıyacağımıza inanıyoruz. Taraftarımız da hocamızı benimsedi. Umarım hep daha iyisi olur. Şu anki ilk hedefimiz Avrupa Kupası'nda kalan tüm maçlarımızı kazanmak. Takım ve kulüp olarak bu hedefe kitlendik. Adım adım gideceğiz. Play-off'lara kaldıktan sonra bir sonraki hedefimizi belirleyeceğiz."

Kaynak: AA / Spor

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