Türk Telekom GAMEON ile 200 bin TL ödül havuzuna sahip 'GAMEON VALORANT Turnuvası' başlıyor

Türk Telekom GAMEON, oyunseverleri çevrim içi ve çevrim dışı bir araya getirecek olan GAMEON VALORANT Turnuvası'nı düzenliyor. Turnuva, açık elemelerle başlayacak ve büyük finalle son bulacak. Kayıtlar 23-28 Ağustos'ta alınacak.

Türk Telekom GAMEON ile 200 bin TL ödül havuzuna sahip "GAMEON VALORANT Turnuvası", açık elemelerle başlıyor.

Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom GAMEON, oyun ekosistemine yenilikleriyle katkı sağlamaya devam ediyor.

GAMEON, oyunseverleri çevrim içi ve çevrim dışı bir araya getirecek yeni bir turnuva başlatıyor. Turnuva; elemeler, grup aşaması, play-off ve büyük final olacak şekilde planlandı.

Sıradaki kayıtlar 23-28 Ağustos'ta gameon.com.tr adresinden alınacak. Online açık elemelerle başlayacak olan 200 bin TL ödül havuzlu GAMEON VALORANT Turnuvası, 16 Eylül günü ESA Espor Arena'da oynanacak büyük final ile son bulacak.

Espor ve oyun ekosisteminin gelişmesine katkı sunan GAMEON, oyuncu topluluğunun ihtiyaçları ve istekleri çerçevesinde hareket ederek oyunseverleri bir araya getiren etkinlikleri sahneye taşıyor. Online ve offline etkinliklerde oyuncularla etkileşimini sürdüren GAMEON, GAMEON VALORANT turnuvasıyla oyuncuların kendilerini gösterebileceği yeni alanlar açıyor.

GAMEON VALORANT Turnuvası birbirinden özel takımların katılımıyla başlıyor. 21-22 Ağustos ve 29-30 Ağustos'ta açık elemelerle belirlenecek takımlar, grup aşamalarına yükselecek. 4 Eylül'de başlayıp 2 gün sürecek olan grup aşamalarında rakiplerini geride bırakan takımlar, 9 Eylül'de playoff turunda kıyasıya mücadele edecek ve offline finale yükselme hakkı kazanacak.

16 Eylül'de ESA Espor Arena'da BO5 oynanacak final mücadelesi ile kazanan takım büyük ödülün sahibi olacak. GAMEON VALORANT Turnuvası Final mücadelesi GAMEON Twitch ve YouTube ile Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. GAMEON VALORANT Turnuvası'nda boy göstermek ve açık elemelere katılmak isteyen takımlar, "gameon.com.tr" adresinden başvuru yapabiliyor.