Türk Telekom, Galatasaray Ekmas'ı 76-75 mağlup etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Galatasaray Ekmas'ı 76-75 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Musa Kazım Çetin
Galatasaray Ekmas: Mustafa, Walden, Halilovic 15, Radebaugh 10, Yeboah 11, İsmet Akpınar, Sadık Emir Kabaca 15, Bost 13, Buğrahan Tuncer 9, Göksenin Köksal 2
Türk Telekom : McDuffie 2, Adams 11, Wallace 22, Okben Ulubay 5, Enoch 13, Boran Güler, Yiğitcan Saybir 5, Palmer 16, Metehan Akyel 2, Troy Selim Şav
1. Periyot: 19-23
Devre: 39-42
3. Periyot: 59-62
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Galatasaray Ekmas'ı 76-75 mağlup etti.
Kaynak: AA / Spor