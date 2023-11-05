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Türk Telekom, Galatasaray Ekmas'ı 76-75 mağlup etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Galatasaray Ekmas'ı 76-75 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Musa Kazım Çetin

Galatasaray Ekmas: Mustafa, Walden, Halilovic 15, Radebaugh 10, Yeboah 11, İsmet Akpınar, Sadık Emir Kabaca 15, Bost 13, Buğrahan Tuncer 9, Göksenin Köksal 2

Türk Telekom : McDuffie 2, Adams 11, Wallace 22, Okben Ulubay 5, Enoch 13, Boran Güler, Yiğitcan Saybir 5, Palmer 16, Metehan Akyel 2, Troy Selim Şav

1. Periyot: 19-23

Devre: 39-42

3. Periyot: 59-62

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Galatasaray Ekmas'ı 76-75 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

Basketbol Süper Ligi Türk Telekom Galatasaray Türkiye Spor Haberler

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