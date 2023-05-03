Türk Telekom EuroCup finaline kilitlendi

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, İspanya'nın Gran Canaria takımı ile oynayacağı EuroCup finaline kilitlendi. Şampiyon olan takım gelecek sezon Turkish Airlines EuroLeague'e katılacak.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, İspanya'nın Gran Canaria takımı ile oynayacağı EuroCup finaline kilitlendi.

7Days EuroCup finalinde Türk Telekom, bu gece deplasmanda İspanya'nın Gran Canaria takımıyla karşı karşıya gelecek. Şampiyon olan takım gelecek sezon Turkish Airlines EuroLeague'e katılacak. Zorlu maç öncesi Gran Canaria Arena'da son antrenmanını yapan Türk Telekom'da genel menajer Önder Külçebaş, başantrenör Erdem Can ve Türk Telekom'un başarılı sporcusu Erkan Yılmaz, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Gran Canaria Arena'da oynanacak müsabaka, bugün TSİ 22.00'de başlayacak.