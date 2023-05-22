Türk Telekom eSüper Lig play-off etabı yarın başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliğinin katkılarıyla ilk kez gerçekleştirilen Türk Telekom eSüper Lig'de play-off etabı yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliğinin katkılarıyla ilk kez gerçekleştirilen Türk Telekom eSüper Lig'de play-off etabı yarın başlayacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 15 Mart'ta başlayan Türk Telekom eSüper Lig, Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK dışında Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 17 takımın katılımıyla düzenlendi. Normal sezonu 14 Mayıs'ta sona eren ligde, her takım en az 1 koç ve 2 efutbolcu ile temsil edildi.

Türk Telekom eSüper Lig'de normal sezon maçları çevrim içi, 1'e 1 ve 95 Gen modu üzerinden oynandı. Play-off ve büyük final müsabakaları ise 23-24 Mayıs ve 30-31 Mayıs tarihlerinde FIFA Ultimate Team modu üzerinden oynanacak.

Normal sezonu 32 maçta topladığı 65 puanla Trabzonspor lider tamamladı. Sezonu ilk 4 sırada tamamlayan Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve İstanbul Başakşehir takımları çeyrek finale doğrudan katılmaya hak kazandı. Normal sezonu 5 ile 12. sırada bitiren Boost Sivasspor, Kayserispor, Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor, Ümraniyespor, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük ve Alanyaspor takımları play-off etabına katılmaya hak kazandı.

Esa Arena'da 23 Mayıs tarihinde çevrim dışı olarak gerçekleştirilecek play-off etabında biletler ücretsiz olacak. Play-off etabında kazanan 4 takım çeyrek finale katılmaya hak kazanacak.

Türk Telekom eSüper Lig Final etabı ise 8 takımın katılımı ile 24 Mayıs ve 30-31 Mayıs'ta Esa Arena'da çevrim dışı olarak oynanacak.

Türkiye'de ilk kez resmi olarak düzenlenen Türk Telekom eSüper Lig'in şampiyonu 200 bin liralık ödülün sahibi olacak. Ayrıca finale kalan her iki takım da FIFA Global Series Play-Inn etabına katılma hakkı kazanacak.

Türk Telekom eSüper Lig play-off ve final aşaması maçlarının tamamı Tivibu Spor 4, YouTube ve Twitch kanallarından canlı izlenebilecek.

Play-off 1. tur maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Boost Sivasspor-Alanyaspor

Fraport TAV Antalyaspor-Ümraniyespor

Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük

Fenerbahçe-Kasımpaşa