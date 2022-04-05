Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, yarın Hamburg Towers'ı konuk edecek
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki son maçında yarın Almanya temsilcisi Hamburg Towers'ı konuk edecek.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki son maçında yarın Almanya temsilcisi Hamburg Towers'ı konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Başkent temsilcisi, 15 maçta 7 galibiyetle 6. sırada yer alırken, 15 maçta 6 galibiyeti olan Hamburg Towers ise 7. basamakta bulunuyor.
Gruptan çıkmayı garantileyen Türk Telekom, Almanya temsilcisi karşısında sıralamasını korumak için sahaya çıkacak. Bu maçı kazanan takım, grubu 6. sırada bitirecek.
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022
AA / Muhammed Boztepe - Spor