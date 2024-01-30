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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Mincidelice JL Bourg ile karşılaşacak

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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki lider Mincidelice JL Bourg ile karşılaşacak. Türk Telekom, galibiyetle play-off'a kalmayı garantileme şansı yakalayacak.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 17. maçında yarın sahasında Fransa temsilcisi lider Mincidelice JL Bourg ile karşılaşacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Turnuvadaki son 7 maçının 6'sını kazanan Türk Telekom, 7 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 10 takımlı grubun 5'inci sırasında bulunuyor.

Son maçında sahasında Litvanya ekibi Lietkabelis'i 88-73 yenen ve play-off umutlarını artıran Türk Telekom, sahasında Mincidelice JL Bourg'u yenmesi takdirde play-off'a kalmayı garantileyecek.

Grupta 13 galibiyet, 3 mağlubiyetle ilk sırada yer alan Mincidelice JL Bourg ise son maçında deplasmanda Yunan ekibi Aris'i 76-68 yenmeyi başardı.

Grupları ilk 2'de bitiren takımlar, adını doğrudan çeyrek finale yazdıracak. 3 ila 6. sıradaki ekipler ise play-off oynayacak.

Kaynak: AA / Spor

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