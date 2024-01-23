Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Litvanya ekibi Lietkabelis ile karşılaşacak
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 16. maçında Litvanya ekibi Lietkabelis ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Türk Telekom son 6 maçının 5'ini kazanarak 7. sırada yer alıyor.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 16. maçında yarın sahasında Litvanya ekibi Lietkabelis ile karşılaşacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Turnuvadaki son 6 maçının 5'ini kazanan Türk Telekom, 6 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 10 takımlı grubun 7. sırasında bulunuyor.
Başkent ekibinin deplasmanda 93-86 yenildiği Lietkabelis ise 5 galibiyet, 10 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.
Grupları ilk 2'de bitiren takımlar, adını doğrudan çeyrek finale yazdıracak. 3 ila 6. sıradaki ekipler ise play-off oynayacak.