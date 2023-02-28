Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, iki maçın bilet gelirlerini depremzedelere bağışlayacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ligde Onvo Büyükçekmece Basketbol, Avrupa kupasında Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras ile Ankara'da oynayacağı maçların bilet gelirlerini depremzedelere bağışlayacak.

Kulüpten "Yaralarımızı birlikte sarıyoruz, bilet gelirlerini depremzedelere aktarıyoruz." başlığıyla yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen, büyük bir yıkıma neden olan deprem felaketi yüreğimizi yaktı. 'Yüzyılın felaketi' olarak nitelendirilen deprem felaketi nedeniyle ara verilen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında 3 Mart Cuma günü Büyükçekmece Basketbol ile sahaya çıkacağız. 7Days Eurocup'ın 15. haftasında 7 Mart Salı günü Promitheas Patras ile karşılaşacağız. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek iki maçımızdan elde edilecek bilet gelirlerini, depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze olsun sarmak için bağış olarak ilgili kurumlara aktaracağız."