Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında Buducnost VOLI'yi konuk edecek
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibini Ankara Spor Salonu'nda konuk edecek. Maç saat 20.00'de başlayacak. Türk Telekom, gruptaki ilk maçında U-BT Cluj-Napoca takımına mağlup olmuştu. Karadağ temsilcisi ise Lietkabelis Panevezys'i yenerek sezona galibiyetle başlamıştı. Geçen sezon kupada final oynayan Türk Telekom, tarihinde ilk kez final oynamıştı.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibini konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Türk Telekom, gruptaki ilk maçında Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca takımına 80-71 mağlup olmuştu.
Karadağ temsilcisi ise Litvanya kulübü Lietkabelis Panevezys ile oynadığı maçı kazanarak sezona galibiyetle başlamıştı.
Geçen sezon kupada iyi bir performans gösteren Türk Telekom, tarihinde ilk kez final oynamıştı.