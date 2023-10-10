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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında Buducnost VOLI'yi konuk edecek

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibini Ankara Spor Salonu'nda konuk edecek. Maç saat 20.00'de başlayacak. Türk Telekom, gruptaki ilk maçında U-BT Cluj-Napoca takımına mağlup olmuştu. Karadağ temsilcisi ise Lietkabelis Panevezys'i yenerek sezona galibiyetle başlamıştı. Geçen sezon kupada final oynayan Türk Telekom, tarihinde ilk kez final oynamıştı.