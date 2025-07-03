Türk Telekom, Doğuş Özdemiroğlu'nu Transfer Etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Anadolu Efes'ten tecrübeli oyun kurucu Doğuş Özdemiroğlu'nu kadrosuna kattı. Türk Telekom, ayrıca İsmet Akpınar ve Yoan Makooundou ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, tecrübeli basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu'nu kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Anadolu Efes'te tamamlayan Doğuş Özdemiroğlu'nu takımımıza kattık. Ailemize hoş geldin Doğuş Özdemiroğlu." denildi.

Geçen sezon 45 maçta 4,5 sayı ortalamasıyla mücadele eden 29 yaşındaki oyun kurucu, yeni sezonda Türk Telekom forması giyecek.

Öte yandan Türk Telekom, İsmet Akpınar ve Yoan Makooundou'yla ise yollarını ayırdığını duyurdu.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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