Türk Telekom'dan Altyapı Aile Buluşması

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, altyapı oyuncularının aileleriyle bir araya geldi. Kulüp başkanı Savtekin Şentürk, spor ve eğitimde denge sağlamanın önemine vurgu yaptı ve gençlerle birlikte büyük hedefler peşinde olduklarını belirtti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Ankara'da "Altyapı Aile Buluşması" gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Genel Müdürlüğünde düzenlenen programa kulüp başkanı Savtekin Şentürk, genel menajer Önder Külçebaş, başantrenör Erdem Can, altyapı sorumlusu Nezih Özbakır, takım kaptanı Doğuş Özdemiroğlu, oyunculardan Atakan Biçer, altyapıda oynayan genç basketbolcular ve aileleri katıldı.

Altyapı oyuncularına hem kişisel gelişim hem de başarılı bir kariyer yolculuğuna dair önerilerde bulunan kulüp başkanı Savtekin Şentürk, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Takım olarak çok ciddi bir oluşum içerisindeyiz. Eksiklerimiz var mı var. Ama bir idealimiz var. Her sene bunun üzerine daha çok koyabilmek" ifadelerini kullandı.

Altyapıdan yetişen oyuncuların spor ve okulu birlikte yürütmesi gerektiğini belirten Şentürk, "Altyapıdan yetişen oyuncular fedakarlık yaparak spor ve okulu birlikte götürmeliler." dedi.

Şentürk, profesyonelliğin ilk kuralının disiplin ve düzen olduğunu, sorumluluğun yükünü ailelerle birlikte taşıdıklarını ve taşımaya devam edeceklerini kaydetti.

Genel menajer Önder Külçebaş da Türk Telekom olarak gelişmekte olan, sıçrama yapmak isteyen ve basketbola daha fazla katma değer sağlamak isteyen isimleri kulüp bünyesinde birleştirdiklerini söyledi.

Altyapının Türk Telekom için önemli olduğunu vurgulayan başantrenör Erdem Can ise, basketbolun çocuklar için sosyalleşme açısından önemli bir alan olduğunu belirterek, "Doğru yetişebilmeleri için öncelikleri doğru verebilmek gerekiyor. Basketbol hem disiplin, hem takımdaşlık, hem de organize olabilme anlamında yol gösterici bir spor. Dünya farklı bir dünya ve çocuklarımızın gelişiminde kendi hayatımızdan ödün vermek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Altyapı sorumlusu Nezih Özbakır da altyapıda antrenmanlara başlayarak sosyal hayatından feragat eden sporcuları tebrik ederek, "Türk Telekom Spor Kulübü olarak önceliğe karakter koyup başarılı sporcular yetiştirme hedefindeyiz. 12 yaş altı takımından Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne, Süper Lig'e, Avrupa'ya kadar çocuklarımızın ilerlemesi için desteğimiz sürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Söyleşinin ardından A takım diyetisyeni Yaren Nazenin "sporcu beslenmesi" konusunda, Burak Önsay ve Hulusi Berat Oğuz ise sporcu gelişimi ve performans süreçleri üzerine bilgi paylaştı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
