Türk Telekom, Cosea JL Bourg'a Yenildi
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Cosea JL Bourg'a 88-80 mağlup oldu. Cosea JL Bourg grupta 2'de 2 yaparken, Türk Telekom ikinci maçından da yenilgi ile ayrıldı.
Salon: Ekinox
Hakemler: Tomasz Trawicki (Polonya), Denis Hadzic (Hırvatistan), Marko Juras (Sırbistan)
Cosea JL Bourg: Mcghee 21, Gach 21, Lindo 2, Kokila 9, Mokoka 17, Mitchell 2, Moulare 10, Labanca 4, Mbaya 2, Shumate
Türk Telekom : Allman 7, Emircan Koşut, Usher 4, Smith 11, Simonovic 27, Doğuş Özdemiroğlu 14, Berkan Durmaz 8, Bankston 9, Ata Kahraman, Yavuz Gültekin
1. Periyot: 31-17
Devre: 50-39
3. Periyot: 60-63
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Fransa'nın Cosea JL Bourg ekibine 88-80 yenildi.
Cosea JL Bourg grupta 2'de 2 yaparken Türk Telekom, ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Türk Telekom, üçüncü hafta maçında 14 Ekim Salı günü Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI ile Ankara'da karşılaşacak.