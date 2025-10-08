Haberler

Türk Telekom, Cosea JL Bourg'a Yenildi

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Cosea JL Bourg'a 88-80 mağlup oldu. Cosea JL Bourg grupta 2'de 2 yaparken, Türk Telekom ikinci maçından da yenilgi ile ayrıldı.

Salon: Ekinox

Hakemler: Tomasz Trawicki (Polonya), Denis Hadzic (Hırvatistan), Marko Juras (Sırbistan)

Cosea JL Bourg: Mcghee 21, Gach 21, Lindo 2, Kokila 9, Mokoka 17, Mitchell 2, Moulare 10, Labanca 4, Mbaya 2, Shumate

Türk Telekom : Allman 7, Emircan Koşut, Usher 4, Smith 11, Simonovic 27, Doğuş Özdemiroğlu 14, Berkan Durmaz 8, Bankston 9, Ata Kahraman, Yavuz Gültekin

1. Periyot: 31-17

Devre: 50-39

3. Periyot: 60-63

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Fransa'nın Cosea JL Bourg ekibine 88-80 yenildi.

Cosea JL Bourg grupta 2'de 2 yaparken Türk Telekom, ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Türk Telekom, üçüncü hafta maçında 14 Ekim Salı günü Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI ile Ankara'da karşılaşacak.

