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Türk Telekom, çeyrek final serisi son maçında Galatasaray NEF'i konuk edecek

Türk Telekom, çeyrek final serisi son maçında Galatasaray NEF'i konuk edecek

Spor Haberleri

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi son maçında yarın Galatasaray NEF'le sahasında karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'da başlayacak.

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi son maçında yarın Galatasaray NEF'le sahasında karşılaşacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'da başlayacak.

Normal sezonu lider bitirerek, play-off'a 8. sıradan giren Galatasaray NEF'i, Ankara'daki ilk maçta 94-85 mağlup eden Türk Telekom, rövanşı ise farklı kaybetti. Galatasaray NEF, İstanbul'daki maçı 86-71 kazanarak seriyi 1-1'e getirdi.

Türk Telekom, bu sezon sahasında oynadığı 16 lig maçını da kazandı.

Bu maçı kazanan takım adını yarı finale yazdıracak ve Pınar Karşıyaka'nın rakibi olacak.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Türk Telekom Galatasaray Türkiye Spor Haberler

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