Türk Telekom, Çağdaş Bodrumspor'u 73-60 yendi

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Çağdaş Bodrumspor'u 73-60 mağlup etti. Türk Telekom, ikinci galibiyetini elde ederken, Çağdaş Bodrumspor üçüncü maçını da kaybetti.

Salon: ?Ankara?

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Şahin, Erhan Gürsel

Türk Telekom : Yiğitcan Saybir 12, Adams 14, Wallace 11, Okben Ulubay 9, Enoch 4, Palmer 15, McDuffie 2, Mehmet Yağmur, Metehan Akyel, Troy Selim Şav 6

Çağdaş Bodrumspor: Artis 10, Can Uğur Öğüt, Alibegovic 7, Moore 11, Johnson 4, Warren 10, Ahmet Düverioğlu 16, Ahmet Fatih Cantitiz, Hakan Yapar 2, Cavit Ege Havsa

1. Periyot: 21-14

Devre: 45-32

3. Periyot: 60-44

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Çağdaş Bodrumspor'u 73-60 yendi.

Karşılaşmanın 4. dakikasını Yiğitcan Saybir'in basketleriyle 8-4 önde geçen Türk Telekom, Wallace ve Okben Ulubay'ın da skora katkısıyla farkı 7'ye çıkardı: 13-6. Çeyreğin son bölümünde dış atışlarla sonuca gitmeye çalışan ev sahibi ekip, ilk periyodu 21-14 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Çağdaş Bodrumspor farkı 2 sayıya (22-20) indirse de Palmer ve Adams ile üç sayı çizgisinin gerisinden basketler üretmeye devam eden Türk Telekom, 15. dakikada farkı çift haneye taşıdı: 33-22. Konuk ekibin top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendiren Türk Telekom, soyunma odasına 45-32 üstün gitti.

Üçüncü periyodun ilk 4 dakikasında rakibini 3 sayıda tutan Türk Telekom, 20 sayılık farka ulaştı: 55-35. Daha sonra 8-0'lık seri yakalayan Çağdaş Bodrumspor, oyuna yeniden ortak oldu. Kısa sürede toparlanan başkent temsilcisi, üçüncü periyodu 60-44 önde tamamladı.

Final periyodunda daha iyi performans ortaya koyan konuk ekip, son 2 dakika içinde farkı tek haneye (67-58) indirdi. Türk Telekom, son dakikada bulduğu üç sayılık basketlerle karşılaşmayı 73-60 kazandı.

Bu sonuçla Türk Telekom ikinci galibiyetini elde ederken, Çağdaş Bodrumspor üçüncü maçını da kaybetti.