Türk Telekom, Boran Güler'in sözleşmesini 1 yıl uzattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 21 yaşındaki oyun kurucu Boran Güler'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Geçtiğimiz sezon takımı için başarılı performans sergileyen Güler ile yapılan anlaşma kulüp tarafından duyuruldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 21 yaşındaki oyun kurucu Boran Güler'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Boran Güler 1 yıl daha Türk Telekom'da. Geçtiğimiz sezon hem takımı hem de Ankara basketbolu için 2 numaralı formasını terleten Boran Güler ile 1 yıllık sözleşme yeniledik." ifadeleri kullanıldı.

Türk Telekom, daha önce Okben Ulubay, Markis McDuffie, Metehan Akyel, Jalen Adams, Troy Selim Şav, James Palmer ve Yiğitcan Saybir'i transfer etmiş, tecrübeli oyun kurucu Mehmet Yağmur'un sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı.