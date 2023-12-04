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Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Romanya ekibi U-BT'yi konuk edecek

4 Aralık 2023 09:54 Son Güncelleme: 09:56 Abone Ol

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Romanya ekibi U-BT'yi Ankara Spor Salonu'nda konuk edecek. Türk Telekom, grupta kötü bir performans gösterirken U-BT ise 2. sırada yer alıyor.