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Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Romanya ekibi U-BT'yi konuk edecek

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Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Romanya ekibi U-BT'yi Ankara Spor Salonu'nda konuk edecek. Türk Telekom, grupta kötü bir performans gösterirken U-BT ise 2. sırada yer alıyor.

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda 10. haftasında Türk Telekom, yarın Romanya ekibi U-BT'yi konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

B Grubu'nda kötü bir performans gösteren Türk Telekom, sezonun ilk yarısında 9 maçta sadece 1 galibiyet alabildi ve 10 takımlı grupta son sırada yer alıyor.

Avrupa'da son 7 maçını da kaybeden Türk Telekom'un, ilk 6 takımın üst tura çıkacağı grupta 6. sıradaki ekiple arasında 3 galibiyet fark bulunuyor.

Romanya ekibi ise sezonun ilk bölümünü 7 galibiyet ve 2 yenilgiyle 2. sırada tamamladı.

İki takım arasında grupta oynanan ilk maçı U-BT sahasında 80-71 kazanmıştı.

Kaynak: AA / Spor

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