Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Cosea ile Karşılaşacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu ikinci haftasında Fransa'nın Cosea ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maç, Bourg-en-Bresse kentindeki Ekinox Salonu'nda TSİ 20.30'da başlayacak.

Başkent ekibi ilk maçında Ratiopharm Ulm'e 96-93 mağlup olurken, Cosea ise Dolomiti Energia'yı 79-48 yendi.

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda daha önce Cosea ile oynadığı 4 maçta sadece bir kez galip gelebildi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
