Türk Telekom, Batuhan Acar ile yollarını ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 21 yaşındaki oyuncusu Batuhan Acar'la yollarını ayırdı. Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 'Batuhan Acar'a bugüne kadar takımımıza yaptığı hizmet ve sunduğu katkı için teşekkür ediyoruz. Kendisine yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz.' denildi. Türk Telekom altyapısından yetişen Batuhan, geçen sezon ligde 3 maçta süre almıştı.