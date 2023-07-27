Üye Girişi
Haberler

Türk Telekom, Batuhan Acar ile yollarını ayırdı

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 21 yaşındaki oyuncusu Batuhan Acar'la yollarını ayırdı. Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 'Batuhan Acar'a bugüne kadar takımımıza yaptığı hizmet ve sunduğu katkı için teşekkür ediyoruz. Kendisine yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz.' denildi. Türk Telekom altyapısından yetişen Batuhan, geçen sezon ligde 3 maçta süre almıştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 21 yaşındaki oyuncusu Batuhan Acar'la yollarını ayırdı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Batuhan Acar'a bugüne kadar takımımıza yaptığı hizmet ve sunduğu katkı için teşekkür ediyoruz. Kendisine yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz." denildi.

Türk Telekom altyapısından yetişen Batuhan, geçen sezon ligde 3 maçta süre almıştı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Türk Telekom Sigorta Türkiye Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title