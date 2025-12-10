Haberler

Basketbol: BKT Avrupa Kupası

Güncelleme:
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 10. maçında Ratiopharm Ulm'u 87-53 ile mağlup ederek ligdeki 7. galibiyetini elde etti.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 10. maçında deplasmanda Alman kulübü Ratiopharm Ulm'u 87-53 yendi.

Neu-Ulm kasabasındaki Ratiopharm Arena'da oynanan karşılaşmada, birinci çeyreği 10-4 önde geçen Türk Telekom, devreye de 10 sayılık farkla 35-25 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte de iyi oyununu sürdüren Ankara temsilcisi, son periyoda 59-38'lik skor avantajıyla başladı.

Karşılaşmanın dördüncü periyodunda da etkili olan Türk Telekom, daplasmandaki maçı 34 sayılık üstünlükle 87-53 kazandı.

Organizasyonda 7. galibiyetini alan Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda 11. maçını, Fransa'dan Cosea JL Bourg-en-Bresse ile oynayacak. Karşılaşma, 17 Aralık Çarşamba günü Ankara'da saat 19.00'da başlayacak.

