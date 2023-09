Türk Telekom Basketbol Takımı Yeni Sezonda Partnerlik Anlaşması İmzaladığı 7 Marka ile Buluştu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, yeni sezon öncesi sponsorlarıyla bir araya geldi.

Yeni sezonda ligin yanı sıra geçen yıl final oynadığı BKT Avrupa Kupası'nda da mücadele edecek mavi-beyazlılar, sponsorları Lokman Hekim Hastanesi, Altınyıldız, Pizza İl forno, Lemonde Cafe, HIQ Suplement, Sebit ve Metropol Card'ın yetkilileriyle Türk Telekom'un Gölbaşı'ndaki tesislerinde düzenlenen yemekte buluştu.

Düzenlenen organizasyona Türk Telekom Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk ile yönetim kurulu üyeleri, Türk Telekom Başantrenörü Nenad Canak, Genel Menajer Önder Külçebaş ile takım kaptanı Mehmet Yağmur da yer aldı.

Kulüp başkanı Savtekin Şentürk, geçen sezon ligde normal dönemi birinci bitirdiklerini ve yarı final oynadıklarını, Avrupa'da ise finale kadar geldiklerini hatırlatarak, şu mesajı verdi:

"Yeni sezonda tüm sponsorlarımızın desteğiyle başarılı bir dönem geçireceğimizi düşünüyorum. Güzel bir kadro oluşturduk. Yeni bir koçla, yeni bir ekiple başladık. İnşallah güzel bir uyum yakalarız ve istediğimiz noktaya takımımızı taşırız. Her müsabakaya gerekli özeni göstererek elimizden gelen her şeyi yapacağımıza inanıyorum. Ankara seyircimizi de maçlarımızda bekliyorum. Bize destek veren tüm sponsorlarımıza teşekkürler ediyorum. Hep birlikte büyüyen bir yapı olmak istiyoruz. Basketbolu sevdirmek, Türk sporuna katkıda bulunmak, her açıdan faydalı bir kulüp haline gelmek istiyoruz. Türk Telekom, ciddi ve büyük bir markadır. Bu markanın getirdiği özellikleri, kaliteyi aynı şekilde biz de yansıtmak istiyoruz."

Türk Telekom'un Türk basketboluna büyük hizmetler verdiğini dile getiren Şentürk, "Başa oynayan, elinden gelen mücadeleyi sahada veren bir ekip oluşturmak istiyoruz. Bu sene de aynı hedeflerle yola çıktık." dedi.

Türk Telekom Genel Menajeri Önder Külçebaş ise iyi bir kadro kurduklarını aktararak, "Çok yetenekli bir takımız. Tabii ki yeni oyuncular ve yeni antrenörle bir alışma süreci var. O kimyanın oluşması da biraz zaman alacak. Ankara seyircisinin inancını ve hırsını biliyoruz. Onlara layık bir takım kurmaya çalıştık. Umarım hepimizin tekrar gururlanacağı başarılar elde edip, finallere adımızı yazdırırız." ifadelerini kullandı.