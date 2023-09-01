Türk Telekom Basketbol Takımı Yeni Sezon Öncesi Hazırlık Turnuvalarına Katılacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, yeni sezon öncesi üç farklı hazırlık turnuvasına katılacak. Başkent kulübü, Bosna Hersek'te düzenlenecek Igokea Uluslararası Basketbol Turnuvası, Nirvana Basketbol Haftası ve Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek 3. Geleneksel Yalçın Efe Turnuvası'nda mücadele edecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, yeni sezon öncesi üç farklı hazırlık turnuvasına katılacak.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre lacivert-beyazlı takım 7-10 Eylül'de Bosna Hersek'te düzenlenecek Igokea Uluslararası Basketbol Turnuvası'nda yer alacak.

Bu turnuvada 7 Eylül'de İsrail'den Hapoel Jerusalem'le, 8 Eylül'de de Sırbistan'dan Partizan'la karşılaşacak Türk Telekom, 10 Eylül'de sıralama maçı oynayacak.

Türk Telekom, Antalya'da gerçekleşecek Nirvana Basketbol Haftası'nda 13 Eylül'de CSKA Moskova, 15 Eylül'de Beşiktaş, 17 Eylül'de ise Galatasaray Nef'le karşılaşacak.

Başkent ekibi son hazırlık maçlarını ise ev sahibi olarak Ankara Spor Salonu'nda 3. Geleneksel Yalçın Efe Turnuvası'nda oynayacak. Bu turnuvada Türk Telekom, 22 Eylül'de Onvo Büyükçekmece Basketbol'la karşılaşacak. Aliağa Petkimspor ile Samsunspor'un katılacağı turnuvanın üçüncülük ve final maçları ise 23 Eylül'de yapılacak.