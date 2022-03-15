Türk Telekom Basketbol Takımı, yarın MoraBanc Andorra'yı konuk edecek - Haberler

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Türk Telekom Basketbol Takımı, yarın MoraBanc Andorra'yı konuk edecek

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Türk Telekom Basketbol Takımı, yarın MoraBanc Andorra'yı konuk edecek

Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu 15. hafta mücadelesinde Türk Telekom, yarın Andorra'nın MoraBanc Andorra takımını konuk edecek.

Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu 15. hafta mücadelesinde Türk Telekom, yarın Andorra'nın MoraBanc Andorra takımını konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Başkent temsilcisi 13 maçtaki 6 galibiyetle 7. sırada yer alırken, 14 maçta 8 galibiyeti bulunan Andorra temsilcisi 5. sırada bulunuyor.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Türk Telekom, Ankaraspor, basketbol, Andorra, Spor, Haberler

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