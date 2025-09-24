Türk Telekom Basketbol Takımı ve Gamador İnşaat'tan Sponsorluk Anlaşması

Türk Telekom Basketbol Takımı ile Gamador İnşaat AŞ arasında resmi sponsorluk anlaşması imzalandı.

JW Mariott Otel'de düzenlenen imza törenine, Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk, Genel Menajer Önder Külçebaş, Başantrenör Erdem Can, takım kaptanı Doğuş Özdemiroğlu, Gamador İnşaat AŞ Yönetim Kurulu Başkanları Ertan Üşenmez ve Murat Karaarslan ile diğer davetliler katıldı.

Basketbol takımı kurmanın bina inşa etmek gibi olduğunu ve sağlam bir temel atılması gerektiğini belirten Şentürk, "Başarıya giden yolun planını yani 'projesini' çizer, hedeflerinize doğru adım adım ilerlersiniz. Bizim temellerimiz; yıllardır bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımız, kulübümüze gönül veren sporcularımız ve güç aldığımız değerlerimizdir. Bu yolculukta arkamızda, Türk Telekom gibi köklü, güçlü ve yenilikçi bir şirketin desteğini görmek bizim için çok değerli." diye konuştu.

Önemli birlikteliklerin temellerini attıklarını umduğunu dile getiren Önder Külçebaş da "Bu birlikteliğin uzun yıllar hem Türk basketboluna hem de Türk Telekom basketbola hizmet edeceğini düşünüyorum." dedi.

Basketbolun dinamik bir spor olduğunu dile getiren Erdem Can ise "Basketbol dinamik bir spor. Hayatın da içinde olan ve gençlerin sadece iyi birer sporcu olmasından öte iyi birey olarak yetişmesini sağlayan, hayata bakış açısını güçlü durmasını sağlayan unsurlardan birisi. Gamador firmasının da bu süreçte bu kadar vizyoner bir yaklaşımla durması bizim için gurur verici." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Basketbol Takımı Kaptanı Doğuş Özdemiroğlu da basketbol oynarken sahadaki duruşları ve örnek davranışlarıyla verdikleri mücadelede iki kurumu en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Gamador İnşaat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Üşenmez de sponsorluk anlaşmasıyla Ankara'nın geleceğine dair güçlü bir irade ortaya koyduklarını belirterek, "Gamador İnşaat güçlü bir ekonomik yapıya sahiptir. Bu ekonomik gücümüzü sporumuzun ve sporcularımızın gelişimine katkıda da kullanıyoruz. Spora ve gençlerimize karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Gamador İnşaat olarak, bugüne kadar yaptığımız her işte üretkenliği, yeniliği ve kalıcı değerler bırakmayı hedefledik. Şimdi bu yaklaşımımızı Türk Telekom Basketbol Takımı ile yan yana getirmenin heyecanını yaşıyoruz." diye konuştu.

Murat Karaarslan da Türk Telekom Basketbol Takımı'nın yıllardır Ankara'nın gururu olarak Türkiye'yi ulusal ve uluslararası arenada başarıyla temsil ettiğini ifade ederek, "Gamador İnşaat olarak yalnızca kaliteli yapılar inşa etmeyi değil, aynı zamanda ülkemizin geleceğini ve gençlerimizin hayaline yatırım yapmayı da en büyük sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu iş birliğinin uzun yıllar sürmesi adına neler yapılabileceği sorusuna ilişkin de Savtekin Şentürk, "Bu bir başlangıç, birbirini tanıma süreci. Bu işler enerji işidir, karşılıklı etkileşim işidir. Karşılıklı pozitif enerji eğer yükselirse ve dallanıp budaklanırsa bundan Ankara basketbolu fayda görür. Gençlerimizin önü açılır, hedefleri netleşir." değerlendirmesinde bulundu.