Türk Telekom Basketbol Takımı, Troy Selim Şav'ı kadrosuna kattı

Türk Telekom Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdürerek 24 yaşındaki oyuncu Troy Selim Şav'ı transfer etti. Geçtiğimiz sezon Ayos Konyaspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor forması giyen Şav, Türk Telekom'un beşinci transferi oldu.