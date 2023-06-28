Türk Telekom Basketbol Takımı, Troy Selim Şav'ı kadrosuna kattı
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Türk Telekom Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdürerek 24 yaşındaki oyuncu Troy Selim Şav'ı transfer etti. Geçtiğimiz sezon Ayos Konyaspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor forması giyen Şav, Türk Telekom'un beşinci transferi oldu.
Türk Telekom Basketbol Takımı, 24 yaşındaki oyuncu Troy Selim Şav'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdüren başkent temsilcisi, beşinci transferini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Ayos Konyaspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor forması giyen Troy Selim Şav'ı renklerimize bağladık." denildi.
Türk Telekom, daha önce Okben Ulubay, Markis McDuffie, Metehan Akyel ve Jalen Adams ile sözleşme imzalamıştı.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor