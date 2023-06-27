Türk Telekom Basketbol Takımı Metehan Akyel'i kadrosuna kattı

Türk Telekom Basketbol Takımı, 26 yaşındaki oyuncu Metehan Akyel'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdüren başkent temsilcisi, üçüncü transferini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon ONVO Büyükçekmece Basketbol forması giyen Metehan Akyel'i renklerimize bağladık." denildi.

Türk Telekom, daha önce Okben Ulubay ve Markis McDuffie ile sözleşme imzalamıştı.