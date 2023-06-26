Türk Telekom Basketbol Takımı, Markis McDuffie'yı transfer etti
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Türk Telekom Basketbol Takımı, 25 yaşındaki Markis McDuffie'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Türk Telekom Basketbol Takımı, 25 yaşındaki Markis McDuffie'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Markis McDuffie yeni sezonda Ankara basketbolu için mücadele verecek. Geçtiğimiz sezon Fransa takımlarından JDA Dijon forması giyen Markis McDuffie'yi renklerimize bağladık." denildi.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor