Türk Telekom Basketbol Takımı, Litvanya deplasmanında
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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ULEB Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta mücadelesinde Türk Telekom, yarın Litvanya temsilcisi Lietkabelis'e konuk olacak.
ULEB Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta mücadelesinde Türk Telekom, yarın Litvanya temsilcisi Lietkabelis'e konuk olacak.
Panevezys kentindeki Cido Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.
Başkent temsilcisi, 14 maçta 6 galibiyetle 6. sırada yer alırken, 13 maçta 8 galibiyeti bulunan Litvanya temsilcisi 5. sırada bulunuyor.
AA / Muhammed Boztepe - Spor