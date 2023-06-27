Üye Girişi
Haberler
Türk Telekom Basketbol Takımı, Jalen Adams'ı kadrosuna kattı

Türk Telekom Basketbol Takımı, Jalen Adams'ı kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Türk Telekom Basketbol Takımı, 27 yaşındaki oyuncu Jalen Adams'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdüren başkent temsilcisi, dördüncü transferini duyurdu.

Türk Telekom Basketbol Takımı, 27 yaşındaki oyuncu Jalen Adams'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdüren başkent temsilcisi, dördüncü transferini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Maccabi Tel Aviv forması giyen Jalen Adams'ı renklerimize bağladık." denildi.

Türk Telekom, daha önce Okben Ulubay, Markis McDuffie ve Metehan Akyel ile sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Türk Telekom basketbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title