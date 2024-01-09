Türk Telekom Basketbol Takımı, Dolomiti Energia Trento'yu ağırlayacak
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 14. haftasında İtalya ekibi Dolomiti Energia Trento'yu Ankara Spor Salonu'nda ağırlayacak. Türk Telekom son maçında Almanya'nın ratiopharm Ulm takımını yenerken, Dolomiti Energia Trento da Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i mağlup etti. Türk Telekom 9. sırada, Dolomiti Energia Trento ise 6. sırada yer alıyor.
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 14. haftasında yarın İtalya ekibi Dolomiti Energia Trento'yu ağırlayacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Türk Telekom, organizasyondaki son maçında deplasmanda Almanya'nın ratiopharm Ulm takımını 85-79 yenerken, Dolomiti Energia Trento da sahasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis karşısında 76-70 galip geldi.
Başkent ekibi, 10 takımlı B Grubu'nda 4 galibiyet, 9 mağlubiyetle 9. sırada yer alırken, İtalya temsilcisi ise 6 galibiyet, 7 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor.