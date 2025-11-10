Haberler

Türk Telekom Basketbol Takımı Avrupa'da Yükselişe Geçti

Güncelleme:
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'na kötü başlangıç yapmasının ardından üst üste dört galibiyet alarak B Grubu'nda ikinci sıraya yerleşti. Kulüp başkanı Savtekin Şentürk, takımın performansının her gün arttığını ve seyircinin desteğinin önemini vurguladı.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, sezon başında istediği sonuçları alamadığı BKT Avrupa Kupası'nda yükselişe geçti.

Avrupa macerasına ratiopharm Ulm ve Cosea JL Bourg-en-Bresse mağlubiyetleriyle başlayan başkent ekibi, üst üste dört galibiyet alarak B Grubu'nda ikinci sıraya yerleşti.

Mağlubiyetlerin sebebinin takımın tam oturmaması olduğunu aktaran kulüp başkanı Savtekin Şentürk, AA muhabirine, "Transferler tam oturmamıştı. Sakatlıklar vardı. Fakat ondan sonra başta Erdem Can'ın önderliğinde teknik ekibimiz çalışmalarını gayet ciddi ve düzenli bir şekilde ortaya koydu ve takım performansını her gün arttırmaya devam etti. Teknik, taktik, kondisyon ve güç olarak sahada gayet istikrarlı bir görüntü veriyoruz. Bunun devamını diliyorum. Tabii ki burada en büyük destekçimiz Ankara seyircisi. Onlar bizi desteklediği müddetçe her kulvarda iddialı olacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Hep beraber, tek yürek olarak mücadelemize devam etmek istiyoruz"

İyi bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Şentürk, "Hem teknik ekibimiz hem koçumuz gayet işinin ehli insanlar. Dolayısıyla oyuncularımızın; öz güvenleriyle, birliktelikleriyle hücum ve savunmada diri kalarak hem Avrupa'da hem Türkiye'de başarılı olacaklarına inanıyorum. Bizim de tüm amacımız onları en yüksek seviyeye taşıyabilmek ve bizim açımızdan gerekenleri yapabilmek. Ankara seyircimizin bize desteği çok değerli. Aileleriyle geldikleri zaman, onları burada güzel bir ortamda karşılıyoruz. Hep beraber, tek yürek olarak mücadelemize devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Türk basketbolunun altyapı problemlerine de değinen Şentürk, "Genç oyuncularımız süre almakta çok zorlanıyor çünkü çıta çok yüksek. Dolayısıyla sahada kendi varlığını ortaya koyabilmek, basketbol seviyesini, gücünü ortaya çıkarabilmek çok zor. Bunun için de gençlerimizin süre alabilecekleri, bir manada hamken pişecekleri bir ortam sağlamak istiyoruz. Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde bir yapı kurduk ve orada sporcularımız sahada süre alarak, ellerinden geleni yaparak hem savunmalarını, hem hücumlarını, hem taktiklerini geliştiriyorlar. Mücadele etmeyi ve sahada bütün performansıyla kendini ortaya koymayı öğreniyorlar. Bu da bize A takımda belki gelecek sezonda daha çok gencin süre alma ihtimalini gösteriyor. Bu da hem Ankara basketbolu hem de Türk basketbolu için çok değerli." ifadelerini kullandı.

Spor yapmanın önemine de dikkati çeken Şentürk, "Çocukların, gençlerin spora alıştırılması, ailelerin bu konuda destek olması çok değerli. Çünkü kötü alışkanlıklardan uzak tutan en güzel hobilerden bir tanesi spor." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
