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Türk Telekom Basketbol Takımı, 3 oyuncusuyla yollarını ayırdı

Türk Telekom Basketbol Takımı, 3 oyuncusuyla yollarını ayırdı

Spor Haberleri

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom, 3 oyuncusuyla yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom, 3 oyuncusuyla yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Türk Telekom Basketbol Takımı oyuncuları Micheal Eric, Tyrique Jones ve Nate Sestina'ya bugüne kadar takımımıza yaptığı hizmetler ve sundukları katkı için teşekkür ediyoruz. Kendilerine yeni yolculuklarında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Türk Telekom basketbol Spor Haberler

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