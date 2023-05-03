Türk Telekom Basketbol Kulübü, İspanya'da yaşanan 'skandal' olayı kınadı Açıklaması

LAS Türk Telekom Basketbol Kulübü, 7Days Avrupa Kupası finalinde İspanya temsilcisi Gran Canaria ile karşılaşacağı maç öncesi yaşanan skandal olayı kınadı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, basketbol takımının, İspanya'nın Las Palmas kentindeki final maçı öncesi antrenmanın yapılacağı salona taşıyan otobüsün şoförünün sebep olduğu üzücü olayla ilgili açıklama yapılma gereği duyulduğu belirtildi.

Yaşanan olumsuz durum sırasında kafasını cama çarparak boynunu inciten Erdem Can'ın durumuna da değinilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Türk Telekom Basketbol Takımımızı 7Days Avrupa Kupası final maçı öncesi antrenmanın yapılacağı salona taşıyan otobüsün şoförünün sebep olduğu üzücü olayı kınıyor, en güzel cevabı parkede sportmence mücadele ederek vereceğimize inanıyoruz. Başta başantrenörümüz Erdem Can olmak üzere takımımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hocamız, hastanedeki tetkikleri sonrası konakladığı otele ulaşmış, boynunda oluşan ciddi travmanın tedavi sürecinin ise üç haftayı bulabileceği bildirilmiştir. Yaşanan olayla ilgili incelemelerimiz devam ederken, çıkacak sonuçların ve devam eden süreçlerin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."