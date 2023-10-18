Haberler ›› Spor ›› Türk Telekom, Aris Midea'ya mağlup oldu

Türk Telekom, Aris Midea'ya mağlup oldu

Basketbolda BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda Aris Midea'ya 68-66 mağlup oldu. Türk Telekom üçüncü maçında ikinci yenilgisini alırken, Aris Midea ise organizasyonda ilk galibiyetini elde etti.