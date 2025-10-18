Türk Telekom, Aliağa Petkimspor'u Rahat Geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında Türk Telekom, sahasında Aliağa Petkimspor'u 85-61'lik skorla mağlup etti. Maçta Doğuş Özdemiroğlu 21 sayıyla öne çıktı.
Salon: Ankara
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Nazlı Çisil Güngör, Uğur Akyıldız
Türk Telekom : Smith 17, Simonovic 5, Doğuş Özdemiroğlu 21, Yavuz Gültekin 3, Bankston 8, Usher 4, Alexander 4, Allman 17, Berkan Durmaz, Ata Kahraman 6
Aliağa Petkimspor: Efianayi 14, Franke 16, Blumbergs 3, Yunus Emre Sonsırma 6, Sajus 8, Floyd 2, Scrubb 7, Mustafa Kurtuldum 3, Utomi 2, Troy Selim Şav, Kerem Soyuçaylı
1. Periyot: 16-15
Devre: 37-32
3. Periyot: 62-48
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor