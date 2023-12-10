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Türk Telekom, Aliağa Petkimspor'u 81-79 yendi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Türk Telekom, sahasında ağırladığı Aliağa Petkimspor'u 81-79 yendi. İki takım arasındaki mücadele büyük çekişmeye sahne oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Kerem Baki, Erhan Gürsel, Fatih Güler

Türk Telekom : Yiğitcan Saybir 4, Palmer 12, Wallace 19, Enoch 15, İsmail Cem Ulusoy 9, Okben Ulubay 11, Metehan Akyel 4, Troy Selim Şav 7, Mehmet Yağmur, Boran Güler

Aliağa Petkimspor: Thomas 12, Zoriks 9, Yunus Emre Sonsırma 18, Simmons 14, Aldridge 3, Efianayi 10, Emre Tanışan 1, Mahir Ağva 12, Tayfun Erülkü, Yavuz Gültekin

1. Periyot: 20-28

Devre: 48-43

3. Periyot: 64-62

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Türk Telekom, sahasında ağırladığı Aliağa Petkimspor'u 81-79 yendi.

Karşılaşmanın başlarında iki takım da sayı üretmekte zorlanırken Türk Telekom, Yiğitcan Saybir ve Wallace ile konuk ekip de Simmons ve Yunus Emre ile iç atışlardan bulduğu sayılarla 5. dakikaya 6-6 eşit girildi. Çeyreğin kalan bölümünde Thomas ile dış atışlardan Yunus Emre ile de boyalı alandan üretken olan konuk ekip, birinci periyodu 28-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe de etkili başlayan İzmir temsilcisi, Mahir Ağva ve Efianayi ile bulduğu sayılarla 13. dakikada 10 sayılık farka ulaştı: 24-34. Maçın bu bölümünde iyi savunma yapan Türk Telekom ise Enoch ve Okben Ulubay ile bulduğu sayılarla 15. dakikada farkı 3'e indirdi: 31-34. Potadan dönen topları bu bölümde rakibine kaptırmayan ev sahibi takım, Wallace ve Troy Selim Şav ile üretken olarak 17. dakikada 41-40 öne geçti. Periyodun kalan dakikalarında da etkili oynayan Türk Telekom, devreye 48-43 üstün girdi.

Üçüncü periyota iyi başlayan konuk takım, boyalı alandan üretken bir oyun sergileyerek 27. dakikada 58-60 öne geçmeyi başardı. Ancak başkent temsilcisi Enoch ve Palmer ile pota altından bulduğu sayılarla bu çeyreği 64-62 önde tamamladı.

Son periyotta adam adama iyi savunma yapan Türk Telekom, Wallace ve İsmail Cem Ulusoy'un iç alandan ürettiği sayılarla 35. dakikada 72-66'lık skor üstünlüğü sağladı. Rakibine Simmons ile pota altından cevap veren konuk ekip, maçın son dakikasında skoru 3 sayıya kadar düşürdü: 79-76. Taktik faullerin sergilendiği son dakikalarda bitime iki saniye kala konuk ekip, skoru 80-79'a getirdi. Okben Ulubay ile son saniyede serbest atıştan bir sayı daha üreten Türk Telekom, zorlu mücadeleyi 81-79 kazandı.

Kaynak: AA / Spor

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