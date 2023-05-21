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Türk Telekom, Aliağa Petkimspor'u 49 sayı farkla yendi

Türk Telekom, Aliağa Petkimspor'u 49 sayı farkla yendi

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Türk Telekom, evinde Aliağa Petkimspor'u 115-66 mağlup etti. Normal sezonu lider tamamlayan Türk Telekom, play-off'ta Galatasaray Nef ile eşleşti.

Salon: Ankara

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Serdar Ünal, Yiğit Gönültaş

Türk Telekom : Rıdvan Öncel 13, Grant 4, Berk Demir 6, Bouteille 21, Emircan Koşut 12, Boran Güler 7, Taylor 5, Erkan Yılmaz 15, Sestina 14, Jones 18

Aliağa Petkimspor: Booth 12, Prewitt 3, Perkins 10, Aldridge 6, Simmons 1, Ege Arar 2, İsmail Cem Ulusoy 6, Yavuz Gültekin 4, Ömercan Engin 9, Nusret Yıldırım, Dorukhan Engindeniz 11, Gökay Hacıoğlu 2

1. Periyot: 23-15

Devre: 56-31

3. Periyot: 78-46

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 49 sayı farkla 115-66 yendi.

29 yıl sonra normal sezonu lider tamamlayan Türk Telekom, evinde çıktığı 15 maçı da kazanmasını bildi.

Ligde dün oynanan maçların ardından Türk Telekom, play-off'ta Galatasaray Nef ile eşleşmişti.

Kaynak: AA / Spor

Basketbol Süper Ligi Türk Telekom Türkiye Spor Haberler

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