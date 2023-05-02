Türk Telekom, 7Days Avrupa Kupası'nı kazanmak için sahaya çıkıyor

Türk Telekom Basketbol Takımı'nın oyuncularından Erkan Yılmaz, 7Days Avrupa Kupası finalinde karşılaşacakları İspanya temsilcisi Gran Canaria'yı yenmek için sahaya çıkacaklarını belirterek, "O gün parkede ne olursa olsun maçı bırakmayan ve son düdüğe kadar o kupayı kazanmak için devam eden bir...

Türk Telekom Basketbol Takımı'nın oyuncularından Erkan Yılmaz, 7Days Avrupa Kupası finalinde karşılaşacakları İspanya temsilcisi Gran Canaria'yı yenmek için sahaya çıkacaklarını belirterek, "O gün parkede ne olursa olsun maçı bırakmayan ve son düdüğe kadar o kupayı kazanmak için devam eden bir Türk Telekom olacak." dedi.

Erkan Yılmaz, organizasyonun finalinde karşılaşacakları Gran Canaria müsabakasıyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Normal sezonda Gran Canaria ile iki kez karşılaştıklarını anımsatan Erkan, İspanyol temsilcisini iyi tanıdıklarını söyledi. İspanya takımı karşısında kaybettikleri maçlarda yaptıkları hatalardan ders çıkaracaklarını vurgulayan Erkan, şu ifadeleri kullandı:

"Finalde olmak çok farklı bir duygu. Bu saatten sonra son 40 dakika. Buraya kadar yaptığımız mücadeleler sonunda bu son 40 dakikayı oynama hakkı elde ettik. İnşallah kupayı kazanmak için İspanya'dayız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. O gün parkede ne olursa olsun maçı bırakmayan ve son düdüğe kadar o kupayı kazanmak için devam eden bir Türk Telekom olacak."

Takımın enerjisi ve motivasyonunun yüksek olduğunu dile getiren Erkan, "Hepimiz bu kupayı kazanmanın hayalini kuruyor. Kimse bizden böyle bir başarı beklemezken tırnaklarımızla kazıya kazıya finale yükseldik. Bu son 40 dakikanın tadını çıkarmaya çalışacağız. Kazanırsak bizim için çok büyük bir başarı olacak." diye konuştu.

"Takımımızdaki 12 kişi de kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor"

Erkan Yılmaz, Türk Telekom'un ABD'li pivotu Tyrique Jones ile kendisinin takımın ateşleyici gücü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu takımda hepimizin bir görevi var. Başantrenörümüz Erdem Can, maç maç bize nerede ihtiyacı varsa söylüyor. Erdem abi, nasıl ve neler yapacağımızı bize anlatıyor. Ben enerji yönündeyim, birilerinin başka görevi var. Bu sayede takım olabiliyorsun. Biz de takım olduğumuzu finale yükselerek gösteriyoruz. Takımımızdaki 12 kişi de kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Bu bir takım oyunu. Takım arkadaşlarımızla birbirimize güveniyoruz."