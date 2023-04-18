Türk Telekom, 7Days Avrupa Kupası'nda yarı final bileti için sahaya çıkıyor

Türk Telekom Basketbol Takımı, yarın 7Days Avrupa Kupası çeyrek finalinde Alman kulübü Ratiopharm Ulm ile karşılaşacak.

Türk Telekom Basketbol Takımı, yarın 7Days Avrupa Kupası çeyrek finalinde Alman kulübü Ratiopharm Ulm ile karşılaşacak.

Normal sezondaki galibiyet yüzdesi daha yüksek olduğu için saha avantajına sahip Türk Telekom, Ratiopharm Ulm'u yarın saat 18.30'da Ankara Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Karşılaşmanın galibi, yarı finalde Ukrayna'nın Prometey takımı ile Yunan ekibi Promitheas arasındaki maçın galibiyle eşleşecek.

7Days Avrupa Kupası'nın şampiyonu, sonraki sezon THY Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanıyor.