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Türk Telekom, 5 oyuncuyla yollarını ayırdı

Türk Telekom, 5 oyuncuyla yollarını ayırdı

Spor Haberleri

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom, 5 oyuncuyla yollarını ayırdıklarını duyurdu. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 'Axel Bouteille, Jerian Grant, Erkan Yılmaz, Berk Demir ve Emircan Koşut'a bugüne kadar takımımıza yaptıkları hizmetler ve sundukları katkı için teşekkür ediyoruz. Kendilerine yeni yolculuklarında başarılar diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom, 5 oyuncuyla yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Axel Bouteille, Jerian Grant, Erkan Yılmaz, Berk Demir ve Emircan Koşut'a bugüne kadar takımımıza yaptıkları hizmetler ve sundukları katkı için teşekkür ediyoruz. Kendilerine yeni yolculuklarında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Emircan Koşut Türk Telekom basketbol Spor Haberler

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