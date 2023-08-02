Türk Tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı
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Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Türk tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, erkekler +87 kiloda altın madalya kazandı. Finalde Tayvanlı Jiun-jie Jung'u yenen Emre, Türkiye'nin ilk altın madalyasını elde etti. Türkiye, 11 branşta 108 sporcuyla yer aldığı organizasyonda mücadelesine devam ediyor.
Çin'de devam eden 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazandı.
Chengdu kentindeki organizasyonda erkekler +87 kiloda mücadele eden Emre, finalde Tayvanlı Jiun-jie Jung'u yenerek şampiyon oldu.
Bu sonuçla Türkiye, 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda ilk altın madalyasını elde etti.
Türkiye'nin 11 branşta 108 sporcuyla yer aldığı Dünya Üniversite Yaz Oyunları, 8 Ağustos'ta sona erecek.