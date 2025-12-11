Avrupa Sutopu Challenger Kupası'nda 6 Türk takımı üst tura yükseldi
2025-26 sezonunda Avrupa Sutopu Challenger Kupası'nda mücadele eden 6 Türk takımı, erkekler ve kadınlar kategorilerinde üst tura yükseldi. Müsabakalar İstanbul'da gerçekleşti.
Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre, birinci tur karşılaşmaları ENKA Spor Kulübünün ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.
Erkekler kategorisinde 12 takım arasında üst tura yükselen Türk takımları Galatasaray Spor Kulübü, ENKA Spor Kulübü ve Heybeliada Spor Kulübü oldu.
Kadınlar kategorisinde ise 11 takım içinde Göztepe Olimpik Spor Kulübü, Dalton Koleji Spor Kulübü ile Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü üst tura yükseldi.
İkinci tur müsabakaları, 13-15 Şubat tarihinde Galatasaray Spor Kulübü ev sahipliğinde İstanbul'da ve 5-8 Mart tarihlerinde Göztepe Spor Kulübü ev sahipliğinde İzmir'de yapılacak.